«Я не соответствую этой красоте!»: Пригожин очаровался Валерией, красиво восседающей в питерском ресторане

Даже в свитшоте с горизонтальной полоской певица выглядела хрупкой, как девочка.

Певице Валерии 53 года. И, хотя она уже мечтает оставить сцену и полностью посвятить все свое время воспитанию внучки Селин, ее муж Иосиф Пригожин категорически против.

Продюсер уверен, что его жена находится в отличной форме и говорить об уходе еще очень рано. 18 марта пара отметилась в Северной столице, где Валерия дала концерт.

Перед выступлением чета решила немного отдохнуть в местном кафе. Валерия примерила свитшот с горизонтальной полоской, которая, как известно полнит. Но даже в таком наряде она выглядела стройной, как кипарис. Иосиф Пригожин залюбовался на любимую.

«Я не соответствую этой красоте!» — сказал восхищенный продюсер.

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