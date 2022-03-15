Надоела суета: певица Валерия решила уехать из Москвы и жить за городом

Звезда ищет дом своей мечты, чтобы в нем могли разместиться все близкие.

Певица Валерия решила купить загородный дом для своей семьи. Особняк своей мечты звезда ищет уже два года и никак не может найти по душе. Артистка не скрывает, что устала от суетливой городской жизни и хочет уединения.

5-tv.ru пишет, что певица мечтает о коттедже с большой гостиной, чтобы все близкие могли собираться в одном месте. Обязательно должен быть сад, зона барбекю, желателен бассейн.

«Дом должен быть деревянный, деревянная конструкция, с окнами в пол, такие французские окна, чтобы, фактически, жить на улице», — описала Валерия.

Артистка сказала, что не выносит сусального золота, орнамента, нарочитого богатства в интерьерах и не любит классику.

Певица посчитала, что за время поисков дома, она с мужем просмотрела около 300 вариантов, но ни один не устроил — или слишком дорого, или на деле выглядит коттедж совсем плохо.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.