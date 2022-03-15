«Не вписываюсь в тиктоковскую реальность»: Валерия рассказала, почему решила уйти со сцены

В следующем году певице будет 55 лет, и звезда порядком устала от шоу-бизнеса.

Певица Валерия в апреле будет отмечать 54 года, к этому возрасту звезда уже успела хорошенько устать от блеска шоу-бизнеса.

Артистка стала подыскивать загородный дом, чтобы перебраться в него из московской квартиры и уйти на покой, попрощавшись со сценой. В интервью 5-tv.ru Валерия призналась, что мечтает посвятить свою жизнь обожаемой внучке Селин, а пока на нее совсем не хватает времени.

Кроме того, жена Иосифа Пригожина стала неуютно себя чувствовать с нынешней молодежью на эстраде.

«Я как-то не очень понимаю, не очень встраиваюсь в эту тиктоковскую реальность», — высказалась знаменитость.

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