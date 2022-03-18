Женаты всего два года: Богомолов опроверг слухи о воссоединении с Собчак

Ксения Собчак с началом спецоперации поспешила исчезнуть за пределами России. И хотя ведущая заявила, что летит в Турцию на отдых с сыном, ее сфотографировали в Израиле.

Как пишет издание 7days.ru, муж ведущей Константин Богомолов поспешил к своей любимой тоже, однако к открытию отремонтированной площадки его Театра на Малой Бронной он поспешил вновь назад в Москву.

После отшумевших премьер по Москве поползли слухи, что режиссер вновь воссоединился с женой. Богомолов быстро отреагировал на эти разговоры, запечатлевшись на улицах города.

«Солнце неотменимо», — подписал он кадр.

Напомним, ведущая Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. У светской львицы есть сын Платон от первого брака с актером Максимом Виторганом, а у режиссера — дочь Анна от артистки Дарьи Мороз.

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