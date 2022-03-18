«Не даю западной прессе интервью»: уехавшая из России Ксения Собчак высказалась на горячую тему

Ксения Собчак сформулировала свое отношение к словам Ильи Красильщика, заявив, что будет говорить только со своей страной.

Менеджер и издатель Илья Красильщик написал колонку для The New York Times, в которой высказался о нынешней ситуации.

На его высказывания тут же отреагировали известные в России люди. В том числе журналист и светская львица Ксения Собчак, которая в эти дни находится в Израиле. В своем телеграм-канале Ксения Собчак сформулировала свое отношение к тому, что сказал о России Красильщик.

«Прочитала нашумевшую статью в The New York Times Ильи Красильщика про то, что мы «провалились как нация». В связи с этим у меня вопрос. Национализм — это гордость за нацию, тяга к ее возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается? Есть тут филологи? В любом случае, прочитав этот текст, я четко поняла, почему не даю никакой западной прессе интервью все эти недели. Хотя телефон раскалился от CNN, BBC и далее по списку. Не хочу быть инструментом ни в чьих руках. И про любовь, и про нелюбовь хочу говорить только со своей страной. Это наши с ней, страной, отношения», — написала Ксения Собчак.

Напомним, ранее на слова Ильи Красильщика отреагировала телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

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