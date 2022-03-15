«Хватит пиарить это крабовое пятно!»: Кормухина резко высказалась о Собчак

Ксения Собчак улетела в Израиль, но при этом продолжает ругать свою страну.

Ксения Собчак в разгар событий на Украине собрала чемодан и рванула вместе с сыном в Израиль, сказав публике, что летит отдыхать с ребенком в Турцию.

Однако отдых журналистке только снится, из-за рубежа ведущая стала работать даже активнее, чем обычно, выпуская одну программу за другой, с завидной регулярностью выставляя Россию не в самом лучшем свете. Блоги Ксении Анатольевны тоже кипят от информации.

Телеграм-канал «Образ будущего» заметил, что Собчак смотрит Первый канал и даже описывает некоторые события, происходящие в эфире. Но при этом почему-то не замечала ранее их сюжетов про обстрел мирного Донецка, которые тоже там показывали. «На эту тему Собчак не написала ничего. Папа бы не одобрил», — сказали они.

Певица Ольга Кормухина не смогла пройти мимо.

«Слушайте! Хватит уже пиарить это крабовое пятно! Забыть Герострата, да и все!» — призвала она людей и СМИ.

Ранее депутат Султан Хамзаев предложил оставить всех звезд, которые улетели в сложный период за пределы России, там, где они отсиживаются. А также запретить им зарабатывать в России.

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