«Очень полезная практика»: Андреева рассказала, каким способом она отражает негатив

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева после инцидента в эфире заслужила славу «железной леди». В своем телеграм-канале она рассказала, что ей поступило от поклонников множество запросов с просьбой рассказать, как она умеет сохранять невозмутимость даже в самых сложных ситуациях и борется с негативом.

Екатерина Андреева поведала, что уже много лет использует технику отзеркаливания и считает ее очень эффективной. «Очень полезная практика», — заверила телезвезда.

Для начала она посоветовала тренироваться в буквальном смысле с зеркалом, а потом переходить в деле на воображаемое.

Зеркало нужно повернуть в сторону негативщика, чтобы он видел в зеркале именно свое отражение, а не тебя и сказать мысленно:

«Все, что мое — мое. Все что твое — твое. И чужого мне не надо. Иди туда, откуда пришло».

Здесь имеется в виду все плохое, что могут принести его негативные слова.

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