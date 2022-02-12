«Я сижу на берегу в специальном костюме»: Андреева отправилась на край Земли, чтобы увидеть пингвинов

Телеведущая Екатерина Андреева очень любит путешествовать. В прошлом году звезда Первого канала побывала в самых отдаленных уголках России, на Камчатке в том числе. На этот раз она отправилась в Антарктиду.

В своем инстаграме Екатерина разместила кадр, на котором позировала на природе. Компанию ей составили пингвины.

«И я сижу на берегу в специальном костюме, сохраняющем тепло, и слушаю шлеп-шлеп милыми маленькими ластами, хлюп-хлюп об воду — это пингвины. А там подальше от берегов киты бьют хвостами, морские леопарды хвастаются пятнистыми шубками друг перед другом, а коварные косатки рассекают волну», — написала Андреева.

Напомним, ранее Екатерина Андреева раскрыла секрет своей «вечной» молодости.

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