Юрий Чурсин и Паулина Андреева покажут своего «Сирано де Бержерака»

В конце февраля в кинотеатрах прошла громкая премьера – фильм-мюзикл «Сирано» с Питером Динклэйджем по знаменитой пьесе Эдмона Ростана.

И как раз в МХТ имени Чехова готовится постановка «Сирано де Бержерак», по тому же самому произведению. В главных ролях сыграют Юрий Чурсин и Паулина Андреева.

«Принципиально важная для нас тема – разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии», — говорит режиссер постановки Егор Перегудов.

Спектакль получился очень музыкальный и бунтарский, при этом не лишенным поисков нового смысла.

«Мы берем историческое фехтование и размышляем, что такое фехтование сегодня, в XXI веке. Что это за способ общения – обмен уколами? Например, комментарии к постам в «Фейсбуке» – что это, как не словесный укол? Как это работает сейчас?» — рассуждает режиссер.

Премьерные показы состоятся 19 и 20 марта, а затем 9 апреля.

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