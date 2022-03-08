«Стой как скала!»: Андреева показала, как справляется со стрессом и хейтерами

Популярная телеведущая Екатерина Андреева показала поклонникам, как «сохраняет баланс» и борется с ненавистью в тяжелые времена.

60-летняя звезда новостных выпусков опубликовала видео из студии йоги, где она занимается с палочкой бань (деревянным предметом, напоминающим скалку). С помощью этого снаряда Екатерина делает себе массаж определенных точек тела.

«Все мы попали в эпоху перемен. А значит, надо учиться сохранять себя, где бы ни был. И как бы плохо не было, — пишет Андреева в Instagram. — Дыхание, медитации, быть в себе, верить в лучшее. И помнить слова царя Соломона — и это пройдет». «Когда мне пишут гадости — я их не впускаю в себя. Они по энергоканалам отбиваются обратно владельцам негатива. Я этой техникой отзеркаливания владею в совершенстве. Людей, которые их пишут я по-прежнему люблю и понимаю. Им больно и надо же на кого-то перекидывать свои эмоции. Я — как первый форпост. Но помним! Стой как скала!»

Одна из подписчиц ведущей восхитилась этой тренировкой, отметив, что здесь присутствуют и медитация, и избавление от двойного подбородка (когда палочкой прорабатывается область шеи). Андреева ответила ей, что так и есть.

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