«Лично я буду против вашего возвращения»: Стас Ярушин обратился к знаменитостям, в спешке покинувшим Россию

Бывший игрок КВН, звезда сериала «Универ» Стас Ярушин публично обратился в микроблоге к коллегам-артистам, которые в спешке покинули Россию за несколько последних дней.

Ярушин уверен, что они сделали это на эмоциях, не успев проанализировать ситуацию, как следует. Стас Ярушин заявил, что будет против возвращения на родину тех, кто сбежал.

«Когда-нибудь все закончится. Когда-нибудь многие одумаются. Но не все! Но возвращаться будет поздно. Лично я буду против ваших возвращений и переобуваний!

Я против того, что вы будете в моей стране опять что-то делать, а при любой конфликтной ситуации, не на нашем с вами уровне, будете обсирать наш русский народ», — написал Ярушин в микроблоге.

Стас Ярушин добавил также, что прекрасно понимает, что впереди ждут трудности. Но настроен он, несмотря ни на что, позитивно.

«Да, будет сложно, местами очень. Но мы русские! Русские! Я — русский, и мы прорвемся. Безусловно, все, что происходит — это страшно. И я хочу, чтобы это все скорей закончилось. Всем добра!» — заключил Стас Ярушин.

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