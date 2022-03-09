«Если вы уходите, то уходите!»: Стас Ярушин набросился на компании, объявившие о приостановке работы в России

Известный актер, шоумен и продюсер Стас Ярушин поделился своим мнением по поводу ухода из России известных компаний, торгующих одеждой, продуктами и косметикой.

В микроблоге шоумен записал видеообращение, в котором выразил позицию по поводу происходящего.

«Я недавно прогуливался по торговому центру с семьей и дошел до магазинов, которые были закрыты. Это величайшие шмоточные бренды Zara, Bershka и прочая ерунда. А вы чего закрылись? У вас ремонт? А еще у них висит объявление: «Подарочные сертификаты действительны в течение двадцати дней после открытия». А вы что собрались открываться? А я против. Вы что – хотите и рыбку съесть и припарковаться в удобном месте? Да, вашу одноразовую фигню носить невозможно. Наши русские ребята, дизайнеры, гораздо круче все могут сделать, у них огромные шоурумы. Но они не могут выйти на рынок, потому что наши торговые центры заполонили какие-то величайшие бренды», — высказался Стас Ярушин.

Шоумен считает, что сейчас наступает время новых возможностей. Он обратился к своей молодой аудитории с призывом активизироваться.

«Молодежь, сейчас столько открывается возможностей – генерите, придумывайте, вкладывайтесь в стартапы. А всем остальным хочется сказать: ребят, если вы уходите, то уходите и вдогонку еще с собой кого-нибудь заберите», — заключил Стас Ярушин.

Напомним, ранее Стас Ярушин высказывался по поводу знаменитостей, покинувших Россию.

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