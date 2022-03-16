«Дико выбесила ситуация»: Стас Ярушин обрушил гнев на родителей одноклассницы своей дочери

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин возмущен тем, что кто-то позволяет себе считать его деньги.

Бывший КВНщик, звезда сериала «Универ» Стас Ярушин рассказал о неприятной ситуации, которая его раздражает.

«Недавно меня дико выбесила одна ситуация. Захожу, значит, на кухню, а там сидит моя дочка Стефания, очень расстроенная и грустная. Говорит: «Пап, в школе девочка сказала, что ты ничего не можешь, как зарабатывать на своей популярности», — поделился Стас Ярушин.

В микроблоге он рассказал, как долго шел к своему успеху и как сейчас продолжает работать, чтобы его проекты приносили доход.

Стас Ярушин понял, что девочка, задавшая вопрос его дочери, всего лишь транслировала то, что услышала от взрослых.

«Мне не понравилось, что это коснулась моей дочери. И я подумал: «Ну, детям по 10 лет и у них такие токсичные мысли. Ну, не сами же они к этому пришли, все это они считали с родителей, все в них закладывают именно родители. Девочка совсем не виновата», — продолжил Стас Ярушин.

Шоумен считает, что взрослые недооценивает свое влияние на детей. Он обратился к родителям с призывом срочно начать воспитывать себя.

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