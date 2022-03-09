«Ужин в мужской компании»: Тигран Салибеков воссоединился с сыновьями в квартире жены Юлии

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы готовятся к разводу. На днях Юлия Салибекова сообщила, что подала соответствующий иск в суд.

С Тиграном они уже давно живут по разным адресам. Юлия Салибекова с тремя сыновьями осталась в квартире, где когда-то жил и Тигран, а отец семейства перебрался в однушку.

Но сейчас Тигран Салибеков проводит время с сыновьями Эльдаром, Роланом и Багратом.

В микроблоге он поделился снимком, который сделал на кухне квартиры Юлии Салибековой. Он рассказал, что покормил мальчишек ужином.

«Ужин в мужской компании! Как же я рад, что эти три дня я полноценно проведу со своими детьми!» — подписал снимок Тигран Салибеков.

С Юлией они не воссоединились. Ей пришлось ненадолго лечь в больницу, а сыновей она доверила заботам их папы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.