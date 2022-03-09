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«Ужин в мужской компании»: Тигран Салибеков воссоединился с сыновьями в квартире жены Юлии

Экс-участник «Дома-2» Тигран Салибеков проводит время с тремя своими наследниками.

«Ужин в мужской компании»: Тигран Салибеков воссоединился с сыновьями в квартире жены Юлии
Тигран Салибеков с младшим сыном Багратом. Фото: instagram.com/tigran_salibekov/

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы готовятся к разводу. На днях Юлия Салибекова сообщила, что подала соответствующий иск в суд.

С Тиграном они уже давно живут по разным адресам. Юлия Салибекова с тремя сыновьями осталась в квартире, где когда-то жил и Тигран, а отец семейства перебрался в однушку.

Но сейчас Тигран Салибеков проводит время с сыновьями Эльдаром, Роланом и Багратом.

В микроблоге он поделился снимком, который сделал на кухне квартиры Юлии Салибековой. Он рассказал, что покормил мальчишек ужином.

Тигран Салибеков с сыновьями
Тигран Салибеков с сыновьями Эльдаром, Роланом и Багратом. Фото: instagram.com/tigran_salibekov/

«Ужин в мужской компании! Как же я рад, что эти три дня я полноценно проведу со своими детьми!» — подписал снимок Тигран Салибеков.

С Юлией они не воссоединились. Ей пришлось ненадолго лечь в больницу, а сыновей она доверила заботам их папы.

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«Дом-2»РазводсыновьяТигран СалибековЮлия Салибекова