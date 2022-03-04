«Я это сделала»: Юлия Салибекова подала заявление на развод с мужем Тиграном

Отношения бывших участников «Дома-2», супругов Юлии и Тиграна Салибековых окончательно зашли в тупик.
Сейчас совершенно стало понятно, что примирение между ними невозможно. Юлия Салибекова сделала первый шаг навстречу новой жизни – она подала заявление на развод с мужем.
«Я это сделала! Подала на развод», — сообщила Юлия Салибекова в микроблоге в эту пятницу, 4 марта.
Публикацию экс-участница «Дома-2» сопроводила снимком, на котором предстала с обложкой от свидетельства о бракосочетании.
«Теперь это ненужная обложка. Всем хорошей весны», — пожелала подписчикам Юлия Салибекова.
Напомним, Тигран и Юлия Салибекова прожили в браке десять лет, за это время у них родились три сына — Эльдар, Ролан и Баграт.
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