«С тобой я поняла, что такое любовь»: Настя Паршина обратилась к сыну в день его рождения

Бывшая участница «Дома-2» Настя Паршина трогательно поздравила кроху-сына с его первым днем рождения.

Накануне, 17 марта, Адриану исполнился годик.

«В этот день ровно год назад родился Адриан. Такое чувство, что только вчера мне принесли его в палату, и я его впервые увидела. Но уже прошел год, счастливый год. Мой сын, знай, что я очень тебя люблю, делаю все возможное, чтоб ты был счастлив. Только с тобой я поняла, что такое безграничная, чистая любовь», — написала Настя Паршина в микроблоге.

Папа мальчика Никита Уманский приехал в гости к сыну и его маме в Ставрополь.

Напомним, Настя Паршина и Никита Уманский расстались, когда Адриану был всего месяц. Вместе с малышом Настя Паршина уехала в Ставрополь, где живет ее мама.

А Никита Уманский остался в Москве. По возможности, он старается навещать наследника.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.