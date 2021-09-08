Уже сидит: Настя Паршина из «Дома-2» показала подросшего сына от Никиты Уманского

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Паршина после разрыва с Никитой Уманским вместе с маленьким сыном уехала из Москвы в Ставрополь.

Пока блондинка зарабатывает деньги блогерством и пытается развивать продажи детской одежды, с Адрианом сидит его бабушка, мама Анастасии.

Паршина же старается каждую свободную минутку проводить с наследником. В сторис микроблога молодая мама показала, что ее сын Адриан уже начинает сидеть без опоры.

Правда, при этом Настя Паршина держит малыша за ручки, чтобы он сидел увереннее. Очевидно, что ребенку уже хочется самостоятельности. На видео он с недовольной мордашкой пытается вырваться из маминых рук.

«Настроение по жизни, — прокомментировала Настя Паршина кадры. — Это ты кому такое недовольство показываешь? А, Адриаша?»

Напомним, сын бывших участников «Дома-2» Анастасии Паршиной и Никиты Уманского появился на свет 17 марта, совсем скоро Адриану исполнится шесть месяцев.

Почти все это время малыш растет без отца. Никита Уманский в последний раз видел наследника в день его крестин, в начале июня.

Смотрите также