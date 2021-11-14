«Какой ко мне человек приехал»: Никита Уманский впервые после долгой разлуки встретился с сыном от Насти Паршиной

Бывшие участники «Дома-2» Настя Паршина и Никита Уманский расстались, когда их сыну Адриану был всего месяц.

Настя с малышом уехала в Ставрополь к маме, а Никита остался в Москве. Изредка он навещает наследника. В последний раз он видел Адриана пару месяцев назад и вот вновь нагрянул в гости.

В сторис микроблога Настя Паршина показала, как Никита Уманский кормит восьмимесячного сына и играет с ним. Малыш прекрасно реагирует на отца.

«Посмотрите, какой Адриан счастливый», — подписала кадры Настя Паршина.

Она призналась, что рада их временному соединению. И на этот раз по-хорошему удивлена переменам в Никите Уманском.

«Я вообще в шоке, какой ко мне человек приехал, — поделилась Настя Паршина с подписчиками микроблога. — То, что приезжало раньше, я вообще не понимаю, кто это. То есть неадекватный, непонятный человек. Сейчас я увидела вот того Уманского, который был первые три месяца, когда мы только что начали встречаться на проекте. Я не знаю, что произошло, и кто ему по голове настучал. Но это просто небо и земля».

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