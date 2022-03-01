«Понемногу входим в Instagram»: Настя Паршина показала, как уверенно топает ее подросший сын

Экс-участница «Дома-2» Настя Паршина готовится отметить первый день рождения крохи Адриана.

Маленькому сыну экс-участницы «Дома-2» Насти Паршиной Адриану через пару недель исполнится годик.

Молодая мамочка решила похвастаться первыми успехами малыша. Настя Паршина показала в сторис микроблога забавные видео с участием крохи Адриана. На первом кадре мальчик уверенно топает по комнате, правда, пока еще он не готов отпустить мамину руку.

«Вот так мы понемногу входим в Instagram», — подписала видео Настя Паршина.

В следующей сторис Адриан слушает музыку и двигается ей в такт. Малыш, очевидно, получает удовольствие от происходящего.

«Посмотрите, как Адриан бровями делает под музыку», — обратила внимание подписчиков Настя Паршина.

Напомним, с папой Адриана, тоже бывшим участником «Дома-2» Никитой Уманским Настя Паршина рассталась через пару месяцев после рождения сына. Настя с Адрианом живут в Ставрополе у ее мамы, а Уманский — в Москве.

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