«150 тысяч евро»: продюсер озвучил баснословные гонорары Верки Сердючки за частные выступления

Украинский артист Андрей Данилко, прославившийся под псевдонимом Верка Сердючка, давно начал транслировать свою неприязнь к России.

Он исчез с экранов российского ТВ, но между тем от выступлений на корпоративах в России никогда не отказывался. Верка Сердючка получала высокие гонорары за появление на частных вечеринках со своим коллективом.

«Верка Сердючка, несмотря на свои русофобские высказывания, как ездила к нам до 2014 года, так и продолжала ездить вплоть до последних событий, — поделился с kp.ru продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов. — Нон-стопом вместе с коллективом на 26 человек — никто ей в этом не мешал».

Очень часто Верка Сердючка выступала для русскоязычной аудитории на частных праздниках, которые проводились за пределами России. По словам Кирилла Чибисова, никто не может запретить людям приглашать за свои деньги тех звезд, которых они хотят видеть, и в состоянии оплатить их работу.

«Я как event-менеджер работаю с артистами в том числе на зарубежных мероприятиях: в Италии, в Венеции, в Дубае. И везде на русских праздниках, на каждой площадке была Верка Сердючка. Зарабатывала она очень хорошо: средний гонорар — 150–200 тысяч евро», — добавил Кирилл Чибисов.

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