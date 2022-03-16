«И нашим, и вашим, давайте вместе спляшем»: как Сердючка обвинила уехавших российских звезд в трусости

Андрей Данилко намекнул, что усидеть на двух стульях у них вряд ли получится.

Украинский музыкант Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, обвинил российских звезд, уехавших из страны с началом спецоперации, в трусости.

Как он заявил, российские звезды подались за рубеж из-за обычного страха.

«Если говорить об артистах — эта публика достаточно хитрожопая, «и нашим и вашим, давайте вместе спляшем», — подчеркнул, в частности, украинский артист.

По сути Андрей Данилко откровенно дал понять, что о родной стране звезды в непростой момент просто, так скажем, позабыли. Они будут ждать на чужбине развития ситуации и уже оттуда решать, как и с кем им жить дальше.

Вот только тактика сидения на двух стульях вряд ли себя оправдает. Уже сейчас на звезд косо смотрят в родной стране. Если отпуск затянется, то обратно их уже ждать никто не будет. Решение им все равно придется принять в самое ближайшее время. Отпусков длиной в несколько лет не существует.

Напомним, что из России уехали сразу несколько известных артистов и звезд шоу-бизнеса. В их числе Иван Ургант, Максим Галкин, Алла Пугачева и Ксения Собчак.

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