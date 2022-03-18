«На Украине почти нет корпоративов»: известный продюсер заявил о низких заработках украинских артистов

К тому же, звезды обязаны отдавать восемьдесят процентов от доходов в казну.

Продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов объяснил, почему многие украинские артисты предпочли иметь гражданство других стран.

Оказывается, по причине коммерческой выгоды. На Украине, по его данным, начиная с 2014 года, представителей шоу-бизнеса обложили очень высокими налогами.

«На Украине с 2014 года правительство смотрит на артистов и их заработки с лупой. Там условия безвыходные: 80% денег, заработанных в России, от звезд требуют отдавать стране в качестве налогов. Поэтому знаменитости предпочитают получать гражданство других стран и платить налоги в Европе. Чисто коммерческая логика», — высказался Кирилл Чибисов.

Продюсер не сомневается в том, что все свои деньги украинские звезды заработали именно в России, поскольку на Украине почти нет корпоративов и к тому же артистам там не платят такие щедрые гонорары.

«На Украине почти нет корпоративов — дай бог, 10 штук в год на каждого артиста и за очень скромные деньги: гонорары там в три раза меньше, чем у нас», — цитирует kp.ru Кирилла Чибисова.

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