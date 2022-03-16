Сбежавший в Израиль Максим Галкин лишился всех рекламных контрактов

Известный шоумен Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми находится в Кесарии.

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, не стал осуждать российских звезд, резко отправившихся в отпуск в последние дни февраля.

В частности, говоря о Максиме Галкине, Андрей Данилко сделал акцент на том, что тот вместе с семьей, действительно, планировал ранее поездку в Израиль. А известные события просто ускорили процесс.

К тому же, по словам Андрея Данилко, в России Максим Галкин остался без работы. Об этом пародист рассказал со ссылкой на самого Максима Галкина, с которым, якобы, общался.

«Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету…», — цитирует Андрея Данилко News.ru.

Напомним, за последнее время из России уехали многие звезды шоу-бизнеса. Помимо Максима Галкина и Аллы Пугачевой, пределы страны покинули Ксения Собчак, Иван Ургант, Семен Слепаков, Эммануил Виторган и другие.

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