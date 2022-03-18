«Мы будем вместе: русские, украинцы, белорусы!»: Певцов обратился к россиянам на концерте-митинге

Артист Дмитрий Певцов обратился к россиянам в «Лужниках» 18 марта на концерте-митинге, посвященном Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Он затронул нынешнюю геополитическую ситуацию и действия нашей страны на Украине. Актер заметил, что Россия всегда вызывала зависть из-за огромных земных богатств и площадей. При этом главной ценностью Дмитрий Певцов считает наш народ с его верой и мудростью.

«Я знаю, что придет день и на главной площади нашей страны пройдет новый парад, где плечом к плечу мы будем вместе: русские, украинцы, белорусы — весь наш многонациональный российский народ!» — сказал Певцов.

Артист заявил, что верит в победу и победа эта будет общей для всех.

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