«Все будет хорошо»: Певцов — про обстановку на Донбассе

А пока артист помогает беженцам из Донбасса.

58-летний народный артист России Дмитий Певцов помогает беженцам из Донбасса. Его группа «Певцовъ-Оркестр» совместно с благотворительным фондом «Время помогать» организовывает концерты поддержки.

Кроме того, он выступает лично на благотворительных концертах. Накануне состоялся один из них в городе Россошь Воронежской области под эгидой фонда «Звезда на ладошке».

Дмитрий Певцов исполнил песни о Родине, душе, мире и любви.

«В ближайшем будущем все будет хорошо», — заверил своих поклонников народный любимец.

Напомним, с 2021 года Дмитрий Певцов является депутатом Госдумы РФ. Он сразу заявил, что поддерживает признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, за эту позицию артиста внесли в санкционный список Евросоюза.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.