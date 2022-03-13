«Душу выворачивает. Это нормально»: Певцов обратился к россиянам

Дмитрий Певцов составил памятку для россиян, которые несколько дезориентированы в нынешней ситуации с Украиной. В ней он вывел несколько правил, которые считает важными сейчас.

«Никогда, ни при каких обстоятельствах не желать зла своей стране и поражения. Стиснуть зубы, не впадать в панику. Мы все когда-нибудь умрем, и вопрос: как и за что», — сказал Певцов.

Артист считает, что отношения с миром когда-нибудь наладятся, но понимает, что это будет не скоро. Он посоветовал не делать запасы гречки и тушенки, поскольку все равно на всю жизнь не напасешься.

«Не стыдись, что ты русский. Тебе посчастливилось родиться в великой стране с многовековой историей. Это не твоя заслуга. Но в твоих силах не ударить в грязь лицом перед молчаливый взглядом всех твоих предков из глубины веков.

Тебе сейчас больно, душу выворачивает наизнанку. Это нормально. Это значит, что ты живой, настоящий.

Понять, наконец, что европейский гуманизм — он для кого надо гуманизм, а для кого не надо — желтая звезда на рукав», — написал в своих социальных сетях Дмитрий Певцов.

Актер рекомендовал позвонить родителям, успокоить ближайших родственников, провести вечер с детьми, с внуками — жить своей обычной жизнью, потому что на данном этапе от тебя ничего не зависит. «Ты — свободный человек. Ты вправе не доверять своему государству. Ты можешь считать ложью каждое его слово. Ты можешь не доверять глазам, ушам и даже пятой точке, и ты вправе задать все волнующие тебя вопросы», — сказал Певцов.

Однако делать это он посоветовал после окончания спецоперации России на Украине. «Почему после? См. п. 1», — объяснила знаменитость.

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