Сафарова назвала реальную причину расставания с Тимати

Екатерина Сафарова – победительница прошлого сезона шоу «Холостяк». Модель из Барселоны прилетела к Тимати и покорила его сердце. Тогда рэпер только расстался с Анастасией Решетовой, от которой у него подрастает сын Ратмир и готов был к новым отношениям.

Правда, роман с Сафаровой получился мимолетным. Спустя год девушка, наконец, рассказала, что между ними произошло. Потому что сам Тимати все это время хранил молчание.

Как оказалось, после съемок «Холостяка» Тимур пригласил Катю в отпуск вместе со своей семьей.

«Меня очень хорошо приняли, но уже тогда на отдыхе я начала понимать, что это не мой человек. Именно для отношений. Тимур очень заботливый, внимательный, умный, веселый. Бывает такое, что в какой-то момент ты понимаешь, что вы с человеком слишком разные», — заявила Сафарова.

Модель также подчеркнула, что ссор между ними не было, а возникали мелкие недопонимания.

«Но мы эти моменты быстро проговаривали и мирились», — отметила Катя, подчеркнув, что сейчас они с Тимати в дружеских отношениях.

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