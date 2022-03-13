«Отписался от всех»: Тимати пришел в ужас от писанины наших звезд в Telegram

После новости о закрытии Instagram отечественные знаменитости показывают себя с неожиданных сторон.

Telegram стал лакмусовой бумажкой для многих отечественных звезд. Пользователи Сети наконец-то увидели, как их любимцы выглядят без фильтров и по достоинству оценили их способность формулировать свои мысли в условиях новой площадки.

Теперь звезда Instagram Ольга Бузова имеет в два раза меньше подписчиков на новой для нее платформе, чем у Ксении Бородиной, которая, впрочем, тоже тут новичок, но смогла уже набрать подписчиков более миллиона.

Рэпер Тимати тоже перешел в «телегу» и старый добрый VK. На прощание он разместил публикацию в Instagram, где пришел в ужас от писанины своих коллег в Telegram.

«Подписался на 35 человек в «телеге», на многих из тех, с кем был в друзьях в Instagram и так далее. Такого бесконечного потока поноса и беспонтовых публикаций я не видел никогда. Что с вами? Отписался от всех, оставил только рабочие группы», — удивился Тимати.

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