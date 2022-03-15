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«Сиди молча, сопи в свои две дырки и спасай полубанкротную компанию»: Барских ответил Тимати

Как считает украинский музыкант, рэперу нужно «жарить свои бургеры».

«Сиди молча, сопи в свои две дырки и спасай полубанкротную компанию»: Барских ответил Тимати
Макс Барских. Фото: Globallookpress.com

Украинский музыкант Макс Барских в соцсетях ответил рэперу Тимати, который ранее напомнил исполнителю, кто на самом деле «дырявый».

Тимати
Тимати. Фото: Globallookpress.com

«Почитал новости русского шоу-бизнеса. Не хотел реагировать, но все-таки скажу. Тимати. Лучше сиди молча, сопи в свои две дырки и спасай свою полубанкротную компанию. Жарь свои бургеры. Хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего не представляешь без помощи своих папиков».

Макс Барских

Ранее Макс Барских в соцсетях назвал Россию «дырявой страной». В ответ рэпер Тимати напомнил украинской звезде, где он зарабатывал свое состояние.

Кроме того, Тимати раскрыл ориентацию Барских. Он напомнил, что рано или поздно им придется встретиться и объясниться.

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