«Сиди молча, сопи в свои две дырки и спасай полубанкротную компанию»: Барских ответил Тимати

Как считает украинский музыкант, рэперу нужно «жарить свои бургеры».

Украинский музыкант Макс Барских в соцсетях ответил рэперу Тимати, который ранее напомнил исполнителю, кто на самом деле «дырявый».

«Почитал новости русского шоу-бизнеса. Не хотел реагировать, но все-таки скажу. Тимати. Лучше сиди молча, сопи в свои две дырки и спасай свою полубанкротную компанию. Жарь свои бургеры. Хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего не представляешь без помощи своих папиков». Макс Барских

Ранее Макс Барских в соцсетях назвал Россию «дырявой страной». В ответ рэпер Тимати напомнил украинской звезде, где он зарабатывал свое состояние.

Кроме того, Тимати раскрыл ориентацию Барских. Он напомнил, что рано или поздно им придется встретиться и объясниться.

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