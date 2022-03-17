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Музыкальный продюсер объяснил, как санкции скажутся на выступлении артистов

Пока, по его словам, волноваться не стоит.

Музыкальный продюсер объяснил, как санкции скажутся на выступлении артистов
Известный музыкальный продюсер Табриз Шахиди. Фото: соцсети

Известный музыкальный продюсер Табриз Шахиди объяснил, как западные санкции скажутся на техническом выступлении российских артистов.

«Технические райдеры артистов на 90% состоят из европейских и американских брендов. Хороший звук — это 100% западная продукция, но световых приборов на рынке достаточно и китайского производства. Однако на выступления артистов на территории РФ нынешнее положение дел ближайшие 5-7 лет влияния иметь не будет», — заявил он.

Кроме того, по словам продюсера, он не слышал о приостановке поставок музыкального оборудования и инструментов на российский рынок.

«Очевидно, что логистические трудности и курс валют увеличат стоимость в закупке. Но у нас (пока) есть Китай и много других рынков для импорта», — подытожил Табриз.

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Табриз Шахиди