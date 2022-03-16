«Порядочные начали возвращать предоплаты»: продюсер об отмене концертов украинских звезд в России

Известный продюсер и концертный директор многих звезд Табриз Шахиди в своем телеграм-канале рассказал о том, как сегодня обстоят дела в ивент-индустрии.

В частности, он сделал акцент на том, что далеко не все украинские артисты повели себя, как Макс Барских, который фактически кинул своих фанатов на деньги.

Они перестали давать концерты в России, но при этом возвращают деньги поклонникам за билеты.

«Артисты с украинскими корнями или гражданством UA и вовсе прекратили выступать в РФ. Большинство покинуло Россию и в ближайшее время связывать свою жизнь с нашей страной не планирует. Самые совестливые (порядочные) начали возвращать предоплаты клиентам», — поделился Табриз Шахиди.

Напомним, Макс Барских, у которого этой весной были запланированы концерты в России, отказался возвращать деньги за них поклонникам. По информации Яны Рудковской, билеты на выступления Макса Барских стояли от 2500 рублей.

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