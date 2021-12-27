«Ты порвал мое сердце»: Лера Кудрявцева довела до слез певца Шуру на шоу «Суперстар. Возвращение»

Невероятно популярный в начале 2000-х годов певец Шура стал лидером второго сезона проекта НТВ «Суперстар. Возвращение».

Вокалист от выпуска к выпуску поражал жюри и зрителей своими номерами. Шура вышел в суперфинал проекта и исполнил во время него хит Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте «Опять метель».

Вокалист признался, что ему было трудно решиться перепеть такую песню. Но он сделал это мастерски. Член жюри шоу «Суперстар. Возвращение» Лера Кудрявцева заявила, что Шура спел «Опять метель» невероятно круто.

«Конечно, перепевать песни Аллы Пугачевой очень сложно. Саш, но как же это красиво у тебя получилось. Ты порвал мое сердце. Я не знаю, как закончится проект. Но сегодня я тебе еще раз говорю, какой ты молодец, как это красиво, как это зашло! Я сегодня тебе так поверила. Ты спел и точка. Это невероятно круто!» — высказалась Лера Кудрявцева.

Ее слова растрогали Шуру, он не смог сдержать слез и расплакался прямо на сцене.

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