«Меня током пробило всего»: Шура вспомнил день примирения с матерью

В новом интервью певец Шура констатировал, что не общался с матерью 25 лет. Этой цифрой он сам себя шокировал. 46-летний артист называет себя некрасивыми словами, когда вспоминает о ней.

В YouTube-шоу «Алена, блин!» музыканта спросили, почему он вынес долгожданное примирение с родительницей в ток-шоу и решил все сделать публично. Шура отметил, что само примирение прошло без камер, и только потом были приглашены журналисты. Вот как произошло трогательное событие.

«Мы ехали в туре, на автобусе. И Новосибирска (родного города певца, — Прим. авт.) не было в графике, мы ехали Барнаул — Кемерово. Я просыпаюсь, у меня на руках лежит букет цветов, розы, и я смотрю – мой дом, — вспоминает Шура. – Я говорю: «Как так, ребят?» А весь коллектив мне говорит: «Иди». И вот я пошел. Я постучал, без камер. И вот так мы помирились». «Я лет десять не был дома… И вот цветы на руках, эти розы, раннее-раннее утро, я с этими цветами захожу во двор своего дома, и, прикинь, звучат колокола. У меня вообще челюсть упала. Оказывается, храм построен у нас около дома. Короче, меня вот так током пробило всего. Я иду и точно знаю, что мама откроет дверь, и все будет хорошо».

Шура рассказал, что в тот день они с матерью ревели около трех часов и даже толком не поговорили. Теперь они лучшие друзья, как это было раньше, в его далеком детстве. Каждое утро мать и сын общаются сообщениями либо звонками.

Напомним, тяжелые отношения Александра Медведева (настоящее имя артиста) и его матери Светланы часто освещались в СМИ. Будущая звезда был нежеланным ребенком, в 9 лет мама сдала его в детский дом, откуда парня потом забрала бабушка. Из-за бурной концертной деятельности в 90-х певец редко навещал своих родственников.

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