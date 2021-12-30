«Я не Басков, не Киркоров»: Шура рассказал, почему так и не завел ребенка от суррогатной матери

Звезда 90-х, певец Шура не раз признавался, что хочет завести детей и даже готов обратиться за помощью к суррогатной матери. В новом интервью 46-летний артист поделился, почему он до сих пор не претворил свою мечту в реальность.

«Я хочу детей. Но я не имею на это права, — заявил Александр Медведев в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Потому что был алкоголь, был наркозависим, была химиотерапия… Могу какую-то девку завести рядом — девушку, красавицу, женщину, бабу, — и все равно все мысли про деторождение и все остальное. То есть, вот просто иметь кого-то рядом — это как-то, мне кажется, уже глупо».

Что касается суррогатной матери, то телеведущая Лера Кудрявцева давно нашла для него кандидатку, признался Шура, но до дела пока так и не дошло.

«Ты знаешь, я не Басков, не Киркоров — у меня нет таких заоблачных гонораров, а хочется ребенка воспитать достойно, — продолжил Шура. — Я не зарабатываю эти бешеные миллионы. Я в ипотеке сейчас… Ну вот я сейчас квартирку сделаю, а там посмотрим. Пока ничего не буду загадывать».

Певец также признался, что после своих зависимостей и многочисленных курсов лечения, он очень боится, что его ребенок родится нездоровым. Сейчас он хочет повременить год, еще немного подлечиться и не выпивать, чтобы можно было прийти к этому ответственному шагу.

От идеи взять ребенка из детдома артист категорически отказался, потому что сам некоторое время жил в подобном учреждении и знает, какой драмой усыновление может обернуться для детей.

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