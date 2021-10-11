Какие модные куртки носят уверенные в себе женщины, показала Хромченко

В этом сезоне они особенно актуальны.

В осенне-зимнем сезоне 2021-2022 дизайнеры одежды стали предлагать женщинам, которым несколько наскучили куртки косухи, некие промежуточные или похожие варианты. Это, к примеру, куртка авиатор или косуха с авиаторским воротником.

больше по теме Как делают борщ в Московских ресторанах: Емельяненко раскрыл секрет вкуса и цвета этого супа При этом ингредиенты в блюдо идут самые простые.

На подиуме проекта Первого канала «Модный приговор» как раз представили последний вариант куртки, подобрав ее для скромного зоотехника, которая занимается уходом за коровами. Эвелина Хромченко заявила, что в такой куртке она сразу стала выглядеть более смелой и уверенной в себе женщиной. Модницы, которые хотят добавить к своему внешнему облику такой эффект, могут взять куртку на вооружение. Также свою роль сыграла обувь – ботильоны на платформе с высоким массивным каблуком.

«Для того, чтобы подобного рода эффект («я защищена») люди почувствовали сразу, необходима правильно подобранная верхняя группа. Потому что брюки мы можем менять как угодно, но этот эффект не изменится за счет того, что есть очень характерный верх. Его обеспечивает косуха с летным воротником, плюс – платформа, которая удлиняет ноги», — высказалась Эвелина Хромченко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.