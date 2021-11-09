Лорак вслед за Федоровой облачилась в двубортное пальто кипенно-белого цвета с эффектом стройности

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала научила пышных дам скрывать свои объемы. Она посоветовала им обратить внимание на двубортные модели одежды и полуприлегающие силуэты.

И именно в таком пальто появилась на публике вначале Оксана Федорова, о которой мы писали ранее. А теперь и Ани Лорак.

«Двубортность всегда очень стройнит», — заметила Эвелина Хромченко.

Происходит это за счет двух рядков пуговиц, которые визуально делают силуэт более компактным, как бы собирая его в свои рамки.

«Дамы, которые каждый день себе как мантру твердят: «Я жирная, я жирная, я жирная», имейте ввиду — полуприлегающий силуэт полностью решает эти ваши фантомные боли», — также высказывалась ранее ведущая Первого канала.

Отметим, что Ани Лорак выбрала пальто кипенно-белого цвета. Хромченко говорила про светлые оттенки, что это миф, будто они толстят. Тут главное – правильно подобрать силуэт.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.