«Ребят, я похожа на дуру?»: бывшая жена Глеба Жемчугова Ольга Ветер в бешенстве из-за вопросов о его свадьбе

Экс-участница «Дома-2» Ольга Ветер заявила, что думает по поводу своего присутствия на торжестве Глеба Жемчугова и Насти Роинашвили.

Бывшая жена экс-участника «Дома-2» Глеба Жемчугова Ольга Ветер разозлилась, когда подписчики задали ей вопрос о предстоящей свадьбе Глеба и его избранницы Насти Роинашвили.

Ольга Ветер заявила, что не против присутствия на торжестве сына Миши, а вот ее ноги там, конечно же, не будет.

«Вы будете присутствовать на свадьбе Глеба? Или Миша?» — поинтересовались в Сети.

Ольга Ветер ответила очень эмоционально, давая понять, что подобное может прийти в голову только неадекватным людям.

«Ребят, я похожа на дуру? Вот честно? Миши тоже не будет, я его не повезу. Хотя насчет Миши я не против», — написала Ольга Ветер.

Напомним, свадьба экс-участников «Дома-2» Глеба Жемчугова и Насти Роинашвили состоится 19 марта.

Точнее, в этот день пара отправится в ЗАГС, чтобы официально вступить в брак. Когда будет торжество в честь этого события, Глеб и Настя пока не сообщали.

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