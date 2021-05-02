«Как тебе Настя?»: Глеб Жемчугов привел шестилетнего сына на новый «Дом-2»

Глеб Жемчугов – один из «старичков», принимающих участие в обновленном реалити-шоу «Дом-2», который с 19 апреля выходит на канале «Ю».

На проекте Глеб сразу завел отношения с девушкой Анастасией, которая моложе него на четырнадцать лет. По словам Жемчугова, имеющего опыт семейной жизни, новая избранница идеально подходит для него. Отношения пары настолько серьезны, что Глеб решил познакомить с пассией своего шестилетнего сына Мишу, рожденного в браке Жемчугова с Ольгой Ветер.

Чтобы представить сыну свою девушку, участник привел наследника на проект. Глеб Жемчугов показал, как Миша гуляет по Поляне, а затем поделился в Instagram фото, на котором они запечатлены втроем.

«Спросил у сына: «Как тебе Настя?». Он ответил: «Пап, она красотка». А потом вообще сказал, что хочет, чтоб я счастливый был. Спасибо, жизнь, и за сына, и за Настю», — подписал Глеб Жемчугов фото.

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