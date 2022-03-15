«Через несколько дней»: Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили готовятся к свадьбе

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов и его избранница Анастасия Роинашвили скоро изменят свой матримониальный статус.

Пара сейчас находится в Крыму, где и состоится их свадьба. До прекрасного события осталось несколько дней.

«У этих замечательных ребятишек через несколько дней свадьба. Он рад, для нее впервые. Что будет с ними, знает только бог», — поделился Глеб Жемчугов.

Стоит напомнить, что Глеб Жемчугов уже был женат. Его первой супругой стала танцовщица Ольга Ветер, которую он приводил на «Дом-2».

В этом браке у Глеба Жемчугова родился сын Миша. Мальчику уже шесть лет. Глеб Жемчугов старается поддерживать с ним отношения и принимать участие в воспитании.

А вот Ольгу Ветер выводят из себя любые упоминания о ее бывшем муже. Так, она довольно резко отреагировала, когда поклонники поинтересовались у нее, придет ли Ольга на свадьбу Глеба и Анастасии.

Ветер ответила, что на торжестве вполне мог бы появиться ее сын от Глеба, Миша, но мальчика никто не приглашал.

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