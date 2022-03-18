«Поддерживаю внутренний туризм!»: жена Петросяна высказалась, что не боится закрытия границ 

Татьяна Брухунова уверена, что россиянам есть, что посмотреть в собственной стране.

Многие европейские страны после начала российской спецоперации на территории Украины закрыли небо для наших граждан. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова написала в своем Telegram, что эта санкция ни капли не пугает ее, ведь и в родной стране есть что посмотреть.

«Два минувших года я ездила по близлежащим к Москве областям и знакомилась с местными производствами, ремесленниками, мануфактурам и хозяйствам. И что я хочу сказать, есть у нас куда поехать и что посмотреть. Страна наша огромная. И мы почти ничего за пределами своего города не знаем. А зря. Меня не пугает отсутствие возможности полететь заграницу. Я всячески поддерживаю, в меру своих скромных возможностей, внутренний туризм и с гордостью продолжу это делать и дальше!» — высказалась Татьяна.

Ранее мы писали о Насте Ивлеевой, которая ответила Илье Красильщику, заявившему, что «русские провалились, как нация». Ведущая уверена, что стыдно быть не русским, стыдно писать из-за границы про Россию гадости.

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