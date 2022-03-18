«Русским быть не стыдно. Стыдно писать из-за границы»: Ивлеева ответила New York Times и ее авторам

Ведущая Настя Ивлеева не смогла пройти мимо статьи в New York Times, в которой русский журналист Илья Красильщик заявил: «Мы все провалились, как нация».

«Русским быть не стыдно. Стыдно в минуты, когда нам всем нужна поддержка друг друга, писать из-за границы – «а я вот не с вами», при этом позволять себе высказываться от нашего лица. Стыдно, годами работая в России на высоких должностях с, уверена, высокими зарплатами, в компаниях, близких к государству, уехав за границу, стараться срочно получить респект от будущих работодателей и партнеров таким образом», — написала Настя в личном блоге.

Ивлеева сказала, что Россия – не простая страна, в ней живет 144 миллиона человек, с разным менталитетом и характерами. Мы намного тоньше, чем представляет о нас Запад. И да, мы не просты, да, мы часто спорим, даже внутри семьи. Но недопустимо одному человеку делать столь громкие заявления от лица целой нации.

Сама Настя выбор сделала – она остается со своим народом. Блогер напомнила, что Россия – это не только уютная и удобная Москва, это намного больше.

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