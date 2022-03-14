«Я покажу тебе братика»: беременная Алена Рапунцель трогательно попрощалась с сыном и отправилась в роддом

Второй ребенок экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель появится на свет в этот понедельник.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель находится на десятом месяце беременности. Врач, который наблюдает Алену, дал ей два дня, чтобы она попыталась родить сама.

Но в выходные ничего не произошло, и утром в понедельник Алена Рапунцель отправилась в клинику на стимуляцию родов.

В микроблоге она поделилась видео, которое сделала в прихожей перед выходом из квартиры. Алена Рапунцель трогательно попрощалась с трехлетним сыном Богданом.

«Я приеду скоро. Я тебе позвоню, покажу братика, — пообещала она малышу. — Ждите нас уже троих».

На родах намерен присутствовать муж Алены Рапунцель Илья Семин. Накануне Алена сообщила, что им с Ильей удалось достичь компромисса.

Они не разъехались и стараются все делать для того, чтобы их сын появился на свет в полноценной семье.

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