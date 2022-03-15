В бирюзовом боди: Алена Рапунцель поделилась первым фото новорожденного сына

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель поделилась с поклонниками трогательным кадром. Молодая мама показала первое фото своего новорожденного сына, имени которого пока не сообщила.

Алена Рапунцель запечатлела кроху на пеленальном столике. Алена облачила сына в боди бирюзового оттенка.

«Доброе утро. Сейчас выйду к вам на связь, буду рассказывать», — подписала кадр Алена Рапунцель.

Стоит отметить, что это первое фото сына Алены Рапунцель. До этого она лишь делилась кадрами счастливого мужа Ильи Семина, который держал новорожденного малыша на руках.

Напомним, Алена Рапунцель родила сына накануне, 14 марта. Новорожденный стал вторым ребенком Алены Рапунцель, у которой есть трехлетний Богдан от отношений с Ильей Яббаровым. А вот для мужа Алены, Ильи Семина, мальчик стал первенцем.

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