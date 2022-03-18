«Он сегодня сидит в подвале»: критик Остудин рассказал, где пережидает спецоперацию Данилко

По его словам, музыкант находится в Киеве.

Музыкальный критик Алексей Остудин заявил, что поддерживает связь с украинским певцом Андреем Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка.

«Он сегодня сидит в подвале. Сложно им сейчас что-либо говорить. Он находится в Киеве. Его реакция на события вполне ожидаема. Вероятно, в обозримом будущем он не приедет в Россию». Алексей Остудин

Как заметил Алексей Остудин, многие украинские артисты поменяли за последнее время свою точку зрению. Они заняли позицию своего украинского руководства, хотя раньше поддерживали именно Россию, сообщает МК.ru.

Ранее Андрей Данилко рассказывал, что у него был разговор с телеведущим Максимом Галкиным, который вместе с семьей находится в Израиле. Украинский певец заметил, что юморист лишился большинства рекламных контрактов.

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