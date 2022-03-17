Галкин признавался, что для него знакомство с Аллой когда-то приравнивалось к волшебству

Шоумен Максим Галкин всегда бережно относился к своей второй половинке. К примеру, в интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» телеведущий признался, что у него случился серьезный разговор с женой. Алла Пугачева как-то напрямую спросила молодого возлюбленного, может ли она с ним спокойно стареть. И Максим со всей серьезность ответил «да». При этом шоумен уточнил, что он понимает свою ответственность и перед детьми — двойняшками Гарри и Лизой, — и перед женой. Он их, можно сказать, единственная опора.

А к примеру, в документальном фильме «Моя жена — Алла Пугачева» шоумен говорил о том, что знакомство с Примадонной он когда-то приравнивал к волшебству. Так вышло, что с певицей Галкин достаточно быстро сблизился, перешел на «ты». Максим даже припомнил одну историю. Все случилось после шумной вечеринки. На празднике они с Аллой Борисовной много танцевали, общались. Но позвонить Примадонне Галкин решился только через два дня. Он никак не ожидал, что Аллу это сильно удивит. Оказывается, что Пугачева ждала звонка от Максима куда раньше, чем тот решился.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!