Вернувшись в Москву, Камила Валиева отказалась общаться с фанатами

Рейс с фигуристкой на борту задержали в аэропорту Пекина по неизвестным причинам.

Накануне Камила Валиева прилетела в Москву. Рейс с фигуристкой на борту был задержан в аэропорту Пекина на несколько часов, поэтому самоотверженным фанатам пришлось очень долго ждать спортсменку.

Но все усилия оказались тщетными. Камила появилась в Шереметьево и прошла мимо скандирующих гимн России поклонников фигурного катания. Она не взяла ни один букет цветов, которые ей пытались передать стоящие за ограждениями фанаты. Об этом пишет «СтарХит».

Напомним, по итогам личного турнира Камила Валиева заняла четвертое место. Скандал с положительным допинг-тестом разразился после того, как спортсменка выступила в командном состязании, где сборная России заняла первое место.

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