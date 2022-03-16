«Пойдут в поля»: Шаляпин, Волочкова и другие артисты высказались о судьбе популярных блогеров

В России с 14 марта полностью ограничен доступ ко всем соцсетям компании Meta. Звезды, блогеры, имевшие многомиллионную армию поклонников, осваивают новые площадки. Для кого-то это стало настоящей трагедией, ведь реклама приносила огромные деньги. А кто-то наоборот рад произошедшему.

Teleprogramma.pro узнала, что думают о блокировке Прохор Шаляпин, Рустам Солнцев, Анастасия Волочкова и Иосиф Пригожин.

Рустам Солнцев, звезда «Дома-2»

Известный ведущий не пострадал из-за того, что теперь ограничен доступ в соцсети. Он успел наладить иной способ заработка еще задолго до общей блокировки.

«Мой основной аккаунт был забанен четыре месяца назад, так что для меня принципиально ничего не изменилось. Еще тогда основной момент зарабатывания денег через соцсеть ушел на второй план. Хотя тогда доход был хороший, это были приличные деньги, на которые можно было хорошо жить. С тех пор я начал искать другие выходы заработка в диджитале. Для меня это небольшая потеря. Сейчас в Telegram-канал у меня есть реклама каждый день, и аудитория растет, в день по тысяче подписчиков прибавляется», — поделился Рустам Солнцев.

Иосиф Пригожин, продюсер

Он видит как плюсы, так и минусы от произошедшего. Самые востребованные социальные сети принадлежат американским компаниям. Обидно, что они из развлекательного превратились в политический инструмент.

«Изначально соцсеть — это не политический инструмент для сведения счетов. Цель то была другая, они создавались для развлечения. Это был удобный способ безграничного общения друг с другом, возможность обмениваться разными картинками, видеороликами. А теперь все политизировали и это большая трагедия. Произошедшее сегодня, безусловно, плохо. Но Россия, в отличие от Китая, не запрещала пользоваться американскими соцсетями людям. Теперь будет какой-то детокс, те кто занимался блогосферой будут заниматься другим. Пыль сойдет, уйдет несправедливость. Ведь многие имели миллионные аудитории, которые были просто куплены и накручены. Ну не может быть у некой Ивлеевой подписчиков больше, чем у Стинга. Он легендарная личность, у него миллион подписчиков, а у нее 20 миллионов. За что? За то, что ругается матом? Вон Баста в живую миллионы на стадионах собирает, а виртуально нет. Ну так не бывает же. А она почему-то собирает. Теперь шелуха отвалится», — рассудил продюсер.

Анастасия Волочкова, балерина

Она тоже «переехала» из соцсетей в Telegram-канал, но верит, что скоро можно будет вернуться обратно. Тот формат был ей ближе и удобнее.

«У меня за сутки появилось 30 тысяч подписчиков, но мне неудобно в канале. Не знаю, как ответить кому. Раньше могла каждому, а теперь не понятно. Да я и не хочу разбираться. Есть аккаунты в других соцсетях, но я не считаю необходимым туда идти и уж точно не плачу, какая беда случилась. Знаете, во время моей учебы в балетном училище, девочки, завидуя моим успехам, прятали босоножки, чтобы мне не в чем было идти домой. У меня тогда с собой было 2 копейки, чтобы позвонить маме, но не было рядом автомата, а телефон был только в канцелярии, которая закрывалась в шесть часов вечера. Вот это была беда. А сейчас – это смех. Под блокировку соцсетей у меня даже реклама успела продаться, теперь вот начинаем продавать рекламу в моем канале. Мы там только сутки, посмотрим, что будет дальше. Активность рекламодателей – это все таки штука сезонная. Зимой обычно меньше и платят дешевле, летом больше и ценник выше. В целом я осталась на позитиве, как всегда. И хочу привести в пример слова дочки. У Ариадны удалили страницу с 60 тысячами подписчиков, но она не стала заводить новую. Говорит, что там были очень недобрые люди и теперь ей живется спокойнее. Ведь она права. Мне тоже без соцсетей живется так хорошо!» — заключила балерина.

Прохор Шаляпин, артист

Исполнитель особо не делал акцент на рекламе в своем профиле. Так что теперь для него мало что изменилось. Разве что будет восстановлена справедливость.

«Я не пострадал в финансовом плане, мои подписчики переходят ко мне в Telegram. Но я и не зарабатывал особо в соцсетях. Мне много раз предлагали, но я не занимался. Так что не знаю цен. А теперь мне даже приятно, что бездарные блогеры, накрутившие миллионы подписчиков, и выдававшие себя за великих, потеряют рекламу. Наконец-то справедливость восторжествовала! А то привыкли получать миллионы за свои за кривлянья. Ну как могут бездарные людишки и деревенские бабы, которые приехали в Москву, иметь подписчиков больше, чем у Мадонны, звезды мирового уровня? Вот теперь время правды и настоящей работы. Скоро начнется посевная и мне будет приятно увидеть в полях Татарку ФМ, Настю Ивлееву, Иду Галич. Они идеально впишутся, а я буду им петь народные песни, чтобы девчонкам легче работалось. А еще хотел открыть сеть домов престарелых. Например, «Старость в радость с Прохором Шаляпиным», — заключил артист.

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