«Билеты стоили от 2500 рублей»: Рудковская осудила Барских, кинувшего на деньги своих же фанатов

Музыкальный продюсер уточнила, что украинский певец после отмены концертов в России не вернул своим поклонникам ни рубля.

Яну Рудковскую ошеломил тот факт, что Макс Барских отказался возвращать деньги за несостоявшиеся в России концерты. Сам украинский певец заявил, что потратит всю собранную сумму на благотворительность в родной стране. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уверена, что своими выходками и едкими высказываниями в адрес россиян, этот молодой певец растерял всех своих поклонников.

К тому же Рудковская подметила, что украинский артист неплохо зарабатывал своими «плясками» в нашей стране. А вот возвращать деньги за концерты, на которых он так и не спел, почему-то отказался. Назвала бизнесвумен и минимальную стоимость за один билет на шоу Макса Барских.

«Ты сам-то где? В Эмиратах или Израиле? Не буди лихо, пока оно тихо, Макс! Из тепленькой квартирки… И я надеюсь, что ты понимаешь, что в России ты мошенник, который кинул на миллионы своих поклонников, отменив концерты и не вернув им ни рубля. Причем мошенник в особо крупных размерах, так как билеты на твои концерты стоили от 2500 рублей», — пишет Яна.

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