«Преподавателей много, которые не умеют разговаривать»: Фадеев объяснил, почему вернулся в шоу-бизнес

По словам продюсера, он не думал, что так все обернется.

Продюсер Максим Фадеев в «Телеграме» объяснил, почему решил вернуться в шоу-бизнес спустя два года отсутствия.

«Хотел немного рассказать о песне «Выживший», чтобы не было недомолвок. Эта песня была написана полгода назад. И она была пережита, поверьте. Все, что там звучит, — крик души. Последние два года я не хотел ни работать, ни учить, ни преподавать. Преподавателей слишком много, которые не умеют разговаривать». Максим Фадеев

Как отметил Максим Фадеев, сейчас началось другое время. «Думал, что мои знания никому не нужны. Стал заниматься бизнесом, медициной. Не думал, что вернусь в музыку. Благодаря своему другу я вернулся в шоу-бизнес и хочу всех радовать. Песня пережита мной. Она очень сложная. То, что я за два года пережил, это не каждый бы смог. Мы поговорим об этом подробнее. У некоторых людей будет шок, что я расскажу», — заявил Максим Фадеев.

Напомним, что Максим Фадеев записал очень красивую новую песню «Выживший». Один из самых гениальных российских композиторов в ближайшее время пообещал порадовать своих поклонников еще новинками.

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