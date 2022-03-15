«Такой кошмар. Фу»: Фадеев высмеял звезд, которые умоляют подписчиков перейти к ним в телеграм

Макс Фадеев считает, что наши знаменитости показали свое истинное лицо.

Макс Фадеев высмеял отечественных звезд, которые всеми правдами и неправдами стараются затащить свою сетевую аудиторию в новые каналы на смену закрывшейся интернет-платформе.

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Продюсер заметил, что те, у кого было 20-30 миллионов подписчиков теперь и миллиона не могут собрать. Чтобы перетащить аудиторию они и слезно плачут, и устраивают розыгрыши призов, но пока успеха это дает мало.

«Вы понимаете? Вот и все! Вот цена их пафоса! Цена их напыщенности! Вы бы видели, как они это делают! Плачут, говорят: «Пожалуйста, переходите!» Господи, такой кошмар… Фу», — сказал Макс Фадеев, посмеиваясь в своем телеграме.

Ранее мы писали, что продюсер решил восстановить работу своего лейбла MALFA, который не работал с 2019 года. Фадеев тогда активно конфликтовал с Наргиз и Олегом Майами и сильно устал от артистов.

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